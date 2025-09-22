جامع مسجد واپڈا کالونی میں منعقدہ محفلِ میلاد ،بارگاہِ رسالت ؐمیں عقیدت کے پھول نچھاور
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نبی کریم ؐ سے محبت ایمان کی بنیاد ہے ،انکی تعلمات پر عمل پہرہ ہو کر دنیا وآخرت میں کامیابی حاصل کرسکتے ہی۔۔۔
ں ان خیالات کا اظہار مفتی محمد اکرام الحق سیالوی نے جامع مسجد واپڈا کالونی سرگودہا میں منعقدہ محفلِ میلاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ نبی کریمؐ سے محبت ہی ایمان کی اصل روح ہے ۔آپؐ کی تعلیمات اور اسوہؐ حسنہ پر عمل پیرا ہو کر ہی دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے محفل میلاد میں نعت خواں حضرات حامد مقصود، علی حسن، عزت حسین، زاہد محمود، حافظ محمد فہد، سید محمد فضی اﷲ، حافظ طارق چشتی اور ذوالفقار علی نے بارگاہِ رسالت ؐمیں عقیدت کے پھول نچھاور کیے ۔