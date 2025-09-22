سعود ی دفاعی معا ہد ہ پاکستا ن کی بڑ ی سفارتی کا میابی :جو ادخر م وڑائچ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صد ر ا نجمن تاجرا ن یونیورسٹی روڈ جو ادخر م وڑائچ نے کہاہے کہ سعود ی دفاعی معا ہد ہ پاکستا ن کی بڑ ی سفارتی کا میابی ا س کے مسلم امہ کے اتحا د معا شی مضبوطی پر دورس نتائج سامنے آئیں گے کئی۔۔۔
اور مسلم ممالک بھی پا کستا ن اور سعود ی عر ب کے د ر میان دفاعی معا ہد ے کی طر ف بڑھ ر ہے ہیں کیونکہ یہ معاہدہ ہر حوالہ سے مسلم امہ کے لیے سو د مند ہے پاک سعود یہ دفاعی معا ہد ہ کیلئے شہباز شر یف اور عاصم منیر کی کو شیش لا ئق تحسین ہیں۔