عمران خا ن ڈیل کر کے نہیں، سر اٹھا کر وا پس آ ئیں گے ،شفقت عباس اعوان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایم این اے شفقت عباس اعوان ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ با نی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خا ن اور دیگر پی ٹی آئی قائدین کی جد و جہد پاکستا ن کی سیاسی تاریخ میں سنہر ی لفظوں میں لکھی جا ئے گی۔۔۔
عمران خا ن ڈیل کر کے نہیں، سر اٹھا کر وا پس آ ئیں گے کا من ویلتھ ر پور ٹ کے مطا بق 90سے 95حلقوں میں فار م 47اور فار م 46میں نما یا ں فر ق سامنے آ یا ہے جس سے الیکشن پر حملہ ہو اہیرا پھیری بر سر اقتدار پا رٹی کے حق میں ہو ئی ہے ۔