صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران خا ن ڈیل کر کے نہیں، سر اٹھا کر وا پس آ ئیں گے ،شفقت عباس اعوان

  • سرگودھا
عمران خا ن ڈیل کر کے نہیں، سر اٹھا کر وا پس آ ئیں گے ،شفقت عباس اعوان

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایم این اے شفقت عباس اعوان ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ با نی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خا ن اور دیگر پی ٹی آئی قائدین کی جد و جہد پاکستا ن کی سیاسی تاریخ میں سنہر ی لفظوں میں لکھی جا ئے گی۔۔۔

 عمران خا ن ڈیل کر کے نہیں، سر اٹھا کر وا پس آ ئیں گے کا من ویلتھ ر پور ٹ کے مطا بق 90سے 95حلقوں میں فار م 47اور فار م 46میں نما یا ں فر ق سامنے آ یا ہے جس سے الیکشن پر حملہ ہو اہیرا پھیری بر سر اقتدار پا رٹی کے حق میں ہو ئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

بازاروں میں ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کیلئے مؤثر اقدامات

پاک سعودیہ معاہدہ، بیرونی سازشوں خطرات کیخلاف موثر آواز، بیرسٹر عتیق

وفاقی وزیر چودھری سالک حسین کا اٹلی کا کامیاب دورہ

سیاحت کے فروغ کیلئے ہرممکن اقدامات کر رہے ،احسان بھٹہ

مسلم ممالک کے غیروں پر انحصار نے نقصان پہنچایا، آغا حسین مقدسی

پیپرز آئوٹ ہونے کا خاتمہ کر دیا، چیئرمین مردان تعلیمی بورڈ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر