پنجا ب تیزی سے گر ین ا نر جی ما حو ل دوست منصو بو ں کی طرف گامزن : شفیق ا لر حمن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن نے کہا ہے کہ۔۔۔
پنجا ب حکو مت نے پلانٹ فار پاکستا ن شجر کا ر ی کا آغاز کر کے ترقی کے سفر کو شر وع کیا ہے جس کی بد و لت پنجا ب تیزی سے گر ین ا نر جی ما حو ل دوست منصو بو ں کی طرف گامزن ہے ا س سلسلہ میں ہر شہر ی اپنی ذمہ د ار ی پور ی کر ے اور اپنے حصے کا ایک پودا لگا کر ا س کی آ بیا ر ی کر ے۔ کیونکہ درخت صدقہ جا ر یہ کے ساتھ ساتھ معاشی فوا ئد کا بھی با عث ہے ا س لیے ا س سلسلہ میں اپنی قومی ذمہ د ار ی پور ی کی جائے