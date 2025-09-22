الیکٹرو بسوں کا آغاز ،وزیر اعلٰی نے ایک اور وعد ہ پور ا کر د یا ،قدرت اﷲبھٹی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) لیگی رہنماء قدرت اﷲ بھٹی نے کہا ہے کہ و ز یر اعلیٰ پنجا ب مریم نو ازشر یف نے دیگر اضلا ع کی طرح سرگودہا میں بھی الیکٹرو بسوں کا آغاز کر کے عوا م سے کیا گیا۔۔۔
ایک اور وعد ہ پور ا کر د یا الیکٹرو بسوں میں ایک ر وٹ کا کرا یہ صرف 20رو پے ہو گا ا س کے علاوہ سینئرسیٹیزن کو مفت سفر کی سہو لیا ت میسر ہو گی بلاشبہ و ز یر اعلی پنجا ب صو بہ کی تاریخ میں تاریخ سا ز اقدا ما ت کر کے عوا م کی خدمت کی نئی تاریخ رقم کر رہی ہیں۔