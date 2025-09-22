پاک سعودیہ معاہدہ کے بعد اس رشتے میں ایک نیا رنگ آگیا، مدبر احمد خا ن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) جنرل سیکرٹری خاتم النبین ہارٹ سنٹر مدبر احمد خا ن نے کہا ہے کہ پاک سعودیہ دونوں برادر اسلامی ملک پہلے ہی باہمی تعاون کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں اور اخلاص و محبت کی یہ داستان کئی دہائیوں پر محیط ہے۔۔۔
جس کے نتیجہ میں پہلے بھی مثبت اثرات مرتب ہوتے رہے اور اب دفاعی معاہدہ کے بعد اس رشتے میں ایک نیا رنگ آگیا، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے اس دفاعی معاہدہ کے حوالہ سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی عملی کاوشیں بھی گراں قدر رہیں۔ بلاشبہ پاک فوج ہمارے وقار و تحفظ کی علامت اور ضمانت ہے ۔