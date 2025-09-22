فنڈز دیانت داری کیساتھ خرچ کریں سیلاب زدگان اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں، ملک اشرف برہان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) امیدوار حلقہ پی پی 76ملک اشرف برہان نے کہا ہے کہ اگر فنڈز دیانت داری کے ساتھ خرچ کیے جائیں تو بہت سے سیلاب زدگان اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں مگر ایسا نہیں ہوگا۔۔۔
کیونکہ کرپشن ہر جگہ ہے اور یہ ہمارا ماٹو بن چکا ہے جس کے بغیر گزارا نہیں یہاں پر تو لوگ فوتگی کا سرٹیفیکیٹ بنانے پر بھی رشوت طلب کرتے ہیں لہذا حکومت کو چاہیے کہ وہ اداروں کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ کرپشن کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان میں بہتری آ سکتی ہے ۔