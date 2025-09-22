مرکزی مسلم لیگ کا امدادی قافلہ سیلاب متاثرین رحیم یار خان کیلئے روانہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا ایک اور امدادی قافلہ سیلاب متاثرین رحیم یار خان کیلئے روانہ، تفصیلات کے مطابق پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے۔۔۔
رحیم یار خان کے سیلاب متاثرین کی امداد کیلئے ضلعی جنرل سیکرٹری رائے منیر احمد کھرل کی قیادت میں روانہ، جس میں خیمے ، واٹر کولر، چارپائیاں، پانی کی بوتلیں، کین اور سینکڑوں خاندانوں کے راشن پیک شامل ہیں، اس موقع پر رائے منیر احمد کھرل کا کہنا تھا کہ یہ قافلہ متاثرہ بہن بھائیوں کی فوری ضروریات کو پورا کرنے کیلئے خصوصی طور پر تیار کیا گیا ہے ۔