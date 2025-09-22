جوہر آباد میں ٹریفک کنٹرول سسٹم غیر فعال ،حادثات بڑھ گئے
خوشاب(نمائندہ دُنیا )خوشاب کے ضلعی صدر مقام جوہر آباد میں ٹریفک کنٹرول سسٹم غیر فعال ہونے کے سبب حادثات کی شرح خوفناک حد تک بڑھ گئی۔۔۔
پورے شہر میں ٹریفک کا نظام درہم بر ہم ہے کسی بھی چوک اور چوراہے پر ٹریفک کو کنٹرول کرنے کیلئے کوئی پولیس اہلکار نظر نہیں آتا اور ٹریفک کے بے ہنگم رش دوران حادثات کے سڑکیں اور چورہے انسانی خون سے رنگین ہو رہے ہیں ، اور ٹریفک پولیس ٹریفک کنٹرول کرنے کی بجائے سکولوں کالجوں اور دیگر اداروں مین جا کر سیمینارز منعقد کرانے میں مصروف نظر آتی ہے ، جوہرآباد کے سماجی اور عوامی حلقوں نے اس صورتحال پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ جوہر آباد کے مصروف چوراہوں پر ٹریفک کو کنٹرول کرنے کیلئے ٹریفک وارڈن کی تعینات یقینی بنائی جائے انہوں نے کہ شہر میں ٹریفک سگنلز کا نظام نہ ہونے سے چوکوں اور چوراہوں پر ٹریفک پولیس کی تعیناتی ضروری ہے ۔