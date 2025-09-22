صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جوہر آباد میں ٹریفک کنٹرول سسٹم غیر فعال ،حادثات بڑھ گئے

  • سرگودھا
جوہر آباد میں ٹریفک کنٹرول سسٹم غیر فعال ،حادثات بڑھ گئے

خوشاب(نمائندہ دُنیا )خوشاب کے ضلعی صدر مقام جوہر آباد میں ٹریفک کنٹرول سسٹم غیر فعال ہونے کے سبب حادثات کی شرح خوفناک حد تک بڑھ گئی۔۔۔

 پورے شہر میں ٹریفک کا نظام درہم بر ہم ہے کسی بھی چوک اور چوراہے پر ٹریفک کو کنٹرول کرنے کیلئے کوئی پولیس اہلکار نظر نہیں آتا اور ٹریفک کے بے ہنگم رش دوران حادثات کے سڑکیں اور چورہے انسانی خون سے رنگین ہو رہے ہیں ، اور ٹریفک پولیس ٹریفک کنٹرول کرنے کی بجائے سکولوں کالجوں اور دیگر اداروں مین جا کر سیمینارز منعقد کرانے میں مصروف نظر آتی ہے ، جوہرآباد کے سماجی اور عوامی حلقوں نے اس صورتحال پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ جوہر آباد کے مصروف چوراہوں پر ٹریفک کو کنٹرول کرنے کیلئے ٹریفک وارڈن کی تعینات یقینی بنائی جائے انہوں نے کہ شہر میں ٹریفک سگنلز کا نظام نہ ہونے سے چوکوں اور چوراہوں پر ٹریفک پولیس کی تعیناتی ضروری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

صنعتی مزدوروں کیلئے بڑ ے پیمانے پر فلاحی منصوبو ں کا اعلان

خستہ حال سڑکیں شہریوں کیلئے عذاب بن گئیں

آئی جی کا پولیس میں بڑی تبدیلیوں کا فیصلہ،ڈی آئی جی اور3ایس ایس پیز کو ہٹانے کی سفارش

ایم کیو ایم والوں کو وژن ٹھیک کرنے کی ضرورت،میئر

غزہ کے مسلمانوں پر مظالم پوری دنیا کیلئے لمحہ فکریہ،پیما

ٹرمپ کی بگرام ائربیس کے حوالے سے دھمکیاں قابل مذمت،اسد بھٹو

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر