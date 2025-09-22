12مقدمات میں مطلوب اشتہاری مقابلے میں زخمی ،گرفتار
کالاباغ (نمائندہ دنیا )پولیس مقابلہ میں ایک اشتہاری زخمی حالت میں گرفتار جبکہ ساتھی فرار ہوگیا ،گرفتار ملزم کی شناخت عزیز نام سے ہوئی، ملزم 4 مقدمات میں اشتہاری جبکہ 7 مقدمات میں مطلوب اور کل 12مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہے۔
تفصیلات کے مطابق تھانہ کمرمشانی نے مجرمان اشتہاریوں کی موجودگی کی اطلاع پر ونجاری روڈ پر ریڈ کیا۔ مجرمان اشتہاریوں نے پولیس ٹیم پر فائرنگ کردی پولیس ریڈنگ پارٹی حفاظت خود اختیاری کے تحت جوابی فائرنگ کی،فائرنگ رکنے پر علاقہ کو سرچ کیا تو ایک ملزم زخمی حالت میں ملا جو اپنے ساتھی کی فائرنگ سے زخمی ہوا زخمی ملزم نے اپنا نام عزیز سکنہ کمرمشانی بتایا۔ ملزم کے قریب سے کلاشنکوف ملی جس کو پولیس نے قبضہ میں لے لیا۔ ملزم کا دوسرا ساتھی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہوگیا جس کی تلاش کیلئے علاقے کو سرچ کیا جارہا ہے ۔زخمی ملزم کو حراست میں لیکر بغرض علاج معالجہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ۔