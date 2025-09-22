صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ نے 3ایکڑ سرکاری اراضی واگزار کروا لی

  • سرگودھا
کلورکوٹ (نامہ نگار )اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ محمد عارف انجم نے گزشتہ روز اچانک مختلف اداروں کا دورہ کیا اور انتظامی امور کا تفصیلی جائزہ لیا،تفصیل کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر نے صاف ستھرا پنجاب، ٹی ایچ کیو ہسپتال کلورکوٹ، تحصیل پبلک سکول اور سپیشل ایجوکیشن سکول کا معائنہ کیا۔۔۔

 دورانِ معائنہ ایک سکول کے حاضری رجسٹر کی جانچ پڑتال کی گئی تو یہ انکشاف ہوا کہ کچھ بچے سکول میں موجود تھے لیکن ان کے نام رجسٹر میں درج نہیں تھے ، جبکہ رجسٹر میں درج بعض طلباء غیر حاضر پائے گئے ۔ اس پر متعلقہ انتظامیہ کو حاضری سسٹم مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی گئی۔بعد ازاں انہوں نے ستھرا پنجاب کے عملے کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا اور سپروائزر رانا کامران اور ایم جی کمپنی کے تحصیل منیجر ساران عمران سندھو کو ہدایت کی کہ شہر کی صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنایا جائے ،اسسٹنٹ کمشنر نے ٹی ایچ کیو ہسپتال کلورکوٹ کا بھی دورہ کیا اور صفائی ستھرائی، مریضوں کو دی جانے والی سہولیات اور دیگر انتظامی امور پر اطمینان کا اظہار کیا انہوں نے جنوبی قبرستان، ریلوے روڈ اور ہاؤسنگ کالونی کا بھی معائنہ کیا اور صفائی کے حوالے سے متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کیں۔علاوہ ازیں اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ نے رکھ خسور کے علاقے میں تقریباً 3 ایکڑ اراضی جس کی مالیتی قیمت 36 لاکھ روپے ہے اور جو گزشتہ پندرہ سال سے غیر قانونی قبضے میں تھی سرکاری تحویل میں لے لی گئی۔ 

 

