چشمہ کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کی آمد میں پھر کمی

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار،ڈسٹرکٹ رپورٹر)چشمہ کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کی آمد میں پھر کمی ہوگئی 24 گھنٹوں میں پانی کی مقدار 6 ہزار کیوسک کم ہو گئی۔۔۔

 گذشتہ روز چشمہ بیراج میں پانی کی آمد 158300 کیوسک ریکارڈ جبکہ چشمہ بیراج سے پانی کا اخراج 152200 کیوسک ہو گیا چشمہ بیراج میں پانی کا لیول 647 فٹ ریکارڈ ہوا اب دریا میں پوزیشن معمول پر آ چکی ہے اور سیلابی پوزیشن ختم ہے چشمہ کی دریائی جھیلوں میں پانی سٹاک کر لیا گیا جبکہ چشمہ بیراج سے ملحقہ نہروں ندی نالوں میں بھی معمول کا پانی چھوڑا جا رہا ہے ۔

 

