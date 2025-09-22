صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ پور میں الیکٹرو بس سروس کا افتتاح،شہریوں میں جوش وخروش

  • سرگودھا
شاہ پور میں الیکٹرو بس سروس کا افتتاح،شہریوں میں جوش وخروش

شاہ پور صدر(نامہ نگار )شاہ پور الیکٹرک بس سروس فراہم کرکے مخالفین کے منہ بند کر دیئے ہیں ، آج شاہ پور کے عوام کو جدید ترین بس سروس فراہم کرکے فخر محسوس کر رہا ہوں۔۔۔

 عوام کی خدمت جاری رکھیں گے یہ بات پارلیمانی سیکرٹری لائیو سٹاک سردار عاصم شیر میکن نے شاہ پور میں حکومت پنجاب کی الیکٹرک بس سروس کا افتتاح کرتے ہوئے کہی ، سردار عاصم شیر میکن سرگودہا سے پہلی الیکٹرک بس سروس میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ خود سفر کر کے شاہ پور پہنچے جہاں عوام نے ان کا شاندار استقبال کیا ، سرگودہا سے آتے ہوئے مختلف مقامات پر لوگوں نے بس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں ۔ اس موقع سید ظفر اقبال شاہ شیرازی,چوہدری حاجی محمد افضل میکن ,پر رانا کریم داد جھمٹ، رانا اسد حیات جھمٹ، مہر احمد یار بکھر ، سید عارف حسین شاہ شیرازی اور دیگر سینکڑوں شہری موجود تھے ، اس موقع پر باقاعدہ فیتہ کاٹ کر بس کا افتتاح کیا گیا ، شہریوں نے مٹھائیاں تقسیم کیں ۔

 

