سیلاب کے بعد سبزیوں کی قیمتیں بھی آؤٹ آف کنٹرول
مڈھ رانجھا(نمائندہ دُنیا)سبزیاں بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ،شہری مہنگے داموں خریدنے پر مجبور۔حالیہ آنے والے سیلاب کے بعد روز مرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کیساتھ سبزیوں کی قیمتیں بھی آؤٹ آف کنٹرول ہوچکی ہیں۔
مڈھ رانجھا میں ادرک600روپے ،ٹماٹر300، لہسن 400، کھیرا 150، مٹر 600، گوبھی200، آلو150، گاجر200، بینگن 150 روپے فی کلو فروخت ہوئے جو تحصیل انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ نرخنامہ کے برعکس مہنگے داموں فر وخت جاری ہے ۔شہریوں نے اعلی احکام سے فوری اصلاح احوال کا مطالبہ کیا ہے ۔