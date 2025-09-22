میٹریل پھینک کر سڑک بلاک ،بلڈنگ سیل،2ٹھیکیدار گرفتار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)چیف آفیسر بلدیہ سرگودھا ماجد بن احمدکی ہدایت پر بلڈنگ برانچ نے میٹریل پھینک کر سڑک بلاک کرنے پر بلڈنگ کو سیل اور دو ٹھیکیدار کو پولیس کی حراست میں دے دیا گیا۔۔۔
گزشتہ روز سیٹلائٹ مین بازار میں سرور نامی کمرشل عمارت کی تعمیر کے لیے میٹریل سے سڑک بلاک کر دی جسکا علم ہونے پر چیف آفیسرنے بلڈنگ برانچ کو کارروائی کرنے کا حکم دیا جس پر علی عمران نے دیگر ملازمین کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے کام کو رکوا دیا اور موقعہ پر مو جود دو افراد کو پولیس کے حوالے کر دیا جنہیں میٹیریل اٹھانے تک نہ چھوڑنے کی ہدایت کی ہے