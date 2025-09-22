صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودھا میں الیکٹرک بسوں کی تعداد کم ،مسافروں کو مشکلات

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) انتظامیہ کی ناقص منصوبہ بندی کے باعث وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی طرف سے سرگودھا میں الیکٹرک بسیں کم تعداد میں آنے کی وجہ سے یہ منصوبہ سست روی کا شکار ہے۔۔۔

 شہر میں ان بسوں پر سوار ہونے والے مسافروں کے لئے سٹاپ نہیں بنانے گئے جس وجہ سے بسوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے مسافروں کو انکے انتظار میں کافی دیر تک دھوپ میں کھڑا ہونا پڑ رہا ہے انکا کہنا ہے عوام کے لیے حکومت پنجاب کا یہ منصوبہ بہت احسن اقدام ہے یہ سواری انتہائی سستی ہے تاہم بد انتظامی کی وجہ سے اس منصوبہ کی افادیت داؤ پر لگ گئی ہے ، ارباب اختیار سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر مناسب حکمت عملی اپنانے کے ساتھ ساتھ الیکٹرک بسوں کی تعداد بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

