صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معیشت کی بحا لی کے لیے حکومتی اقدا ما ت خوش آئند ہیں، مرزافضل ا لر حمن

  • سرگودھا
معیشت کی بحا لی کے لیے حکومتی اقدا ما ت خوش آئند ہیں، مرزافضل ا لر حمن

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن نے کہا ہے کہ یو رپی یونین کا پا کستا ن بز نس فور م آئند ہ سال مکمل فعال کر نے کا اعلان خوش آئند ہے۔۔۔

 پاکستا ن کی معیشت کی بحا لی کے لیے ا س وقت حکومتی اقدا ما ت خوش آئند ہیں جس کی بنا پر مقا می سرمایہ کا ر و ں کا اعتما د بحا ل ہو ر ہا ہے ٹیکسیشن توا نا ئی سرکار ی ا دا روں کی تنظیم نو پبلک فنانس اور حکو متی اداروں کے سائز میں کمی جیسے حکو مت کی جا ر ی اصلا حاتی ایجنڈے کی قیا د ت و ز یر اعظم کر ر ہے ہیں جس کے پاکستانی معیشت پر مثبت اثرا ت مرتب ہو ں گے۔ بلاشبہ پا کستانی معیشت ا ب بہتر ی کے راستے پر گا مز ن ہے 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

میپکو،سیلاب سے نقصانات کا سروے شروع،51ہزار صارفین کی بجلی بحال

سیلاب متاثرہ علاقوں میں ٹینٹس سکول قائم کرنیکا فیصلہ

حفاظتی بندوں کے شگاف فوری پُر کئے جائیں،عامر کریم خان

سیکرٹری زراعت کا ریلیف کیمپس کا دورہ، انتظامات کا جائزہ

ایم پی اے صائمہ کنول کی ڈسٹرکٹ بار آمد،منظور وڑائچ ایڈووکیٹ سے ملاقات

سیلاب متاثرین کی بحالی تک سہولتوں دینگے ، عمرانہ توقیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر