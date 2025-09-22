معیشت کی بحا لی کے لیے حکومتی اقدا ما ت خوش آئند ہیں، مرزافضل ا لر حمن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن نے کہا ہے کہ یو رپی یونین کا پا کستا ن بز نس فور م آئند ہ سال مکمل فعال کر نے کا اعلان خوش آئند ہے۔۔۔
پاکستا ن کی معیشت کی بحا لی کے لیے ا س وقت حکومتی اقدا ما ت خوش آئند ہیں جس کی بنا پر مقا می سرمایہ کا ر و ں کا اعتما د بحا ل ہو ر ہا ہے ٹیکسیشن توا نا ئی سرکار ی ا دا روں کی تنظیم نو پبلک فنانس اور حکو متی اداروں کے سائز میں کمی جیسے حکو مت کی جا ر ی اصلا حاتی ایجنڈے کی قیا د ت و ز یر اعظم کر ر ہے ہیں جس کے پاکستانی معیشت پر مثبت اثرا ت مرتب ہو ں گے۔ بلاشبہ پا کستانی معیشت ا ب بہتر ی کے راستے پر گا مز ن ہے