صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مہنگائی :اتوار بازار بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئے

  • سرگودھا
مہنگائی :اتوار بازار بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) موجودہ مہنگائی کے باعث اتوار بازار بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئے ، تفصیل کے مطابق کھلی مارکیٹ میں جہاں سرکاری نرخنامے پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں۔۔۔

 وہاں اتوار بازاروں میں بھی عوام کو ارزاں نرخوں پر اشیا دستیاب نہیں ضلع بھر میں یہ بازار عوام کی سہولت کے لیے قائم کیے گئے مگر یہاں بھی انہیں ریلیف نہیں مل رہا، خریداروں کا کہنا ہے کہ کھلی مارکیٹوں کی طرح یہاں بھی چور بازاری ہے ، نہ صرف سرکاری نرخناموں کے مطابق فروخت کیلئے دوکانداروں نے انتہائی ناقص اشیاء الگ سے رکھی ہوئی ہیں جبکہ معیاری اشیاء ڈبل قیمتوں میں فروخت کی جا رہی ہیں، انہوں نے کمشنر و ڈپٹی کمشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ ان سستے بازاروں کو بھی چیک کیا جائے تاکہ حقیقی معنوں میں یہاں عوام کو سہولت اور ریلیف میسر آ سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

صنعتی مزدوروں کیلئے بڑ ے پیمانے پر فلاحی منصوبو ں کا اعلان

خستہ حال سڑکیں شہریوں کیلئے عذاب بن گئیں

آئی جی کا پولیس میں بڑی تبدیلیوں کا فیصلہ،ڈی آئی جی اور3ایس ایس پیز کو ہٹانے کی سفارش

ایم کیو ایم والوں کو وژن ٹھیک کرنے کی ضرورت،میئر

غزہ کے مسلمانوں پر مظالم پوری دنیا کیلئے لمحہ فکریہ،پیما

ٹرمپ کی بگرام ائربیس کے حوالے سے دھمکیاں قابل مذمت،اسد بھٹو

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر