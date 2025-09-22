مہنگائی :اتوار بازار بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) موجودہ مہنگائی کے باعث اتوار بازار بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئے ، تفصیل کے مطابق کھلی مارکیٹ میں جہاں سرکاری نرخنامے پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں۔۔۔
وہاں اتوار بازاروں میں بھی عوام کو ارزاں نرخوں پر اشیا دستیاب نہیں ضلع بھر میں یہ بازار عوام کی سہولت کے لیے قائم کیے گئے مگر یہاں بھی انہیں ریلیف نہیں مل رہا، خریداروں کا کہنا ہے کہ کھلی مارکیٹوں کی طرح یہاں بھی چور بازاری ہے ، نہ صرف سرکاری نرخناموں کے مطابق فروخت کیلئے دوکانداروں نے انتہائی ناقص اشیاء الگ سے رکھی ہوئی ہیں جبکہ معیاری اشیاء ڈبل قیمتوں میں فروخت کی جا رہی ہیں، انہوں نے کمشنر و ڈپٹی کمشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ ان سستے بازاروں کو بھی چیک کیا جائے تاکہ حقیقی معنوں میں یہاں عوام کو سہولت اور ریلیف میسر آ سکے ۔