محکمہ لوکل گورنمنٹ کے متعدد دفاترپر دیگر محکمے ،شہری قابض
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سیکرٹری لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈویلپمنٹ پنجاب نے سرگودھاسمیت ملتان اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن کی جانب سے محکمہ لوکل گورنمنٹ کی مقبوضہ املاک و دفاتر قابضین سے خالی نہ کروانے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے۔۔۔
ترجیح بنیادوں پر اقدامات اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا اورضلعی حکومتوں کو تعاون کی ہدایت کرتے ہوئے کہا گیا ہے ، محکمہ لوکل گورنمنٹ کے متعدد دفاتر پر اس وقت دوسرے سرکاری محکمے اور بعض پرائیویٹ افراد قابض ہیں، جس پر کارروائی تیز کرنے اور جلد از جلد پراگرس رپورٹ ارسال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔