مجاہد کالونی میں سیوریج ،خستہ حال گلیوں کی حالت نہ سدھر سکی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) اہل علاقہ کی بیسیوں درخواستوں اور اعلی انتظامیہ کے دورے بے سود، گنجان آبادی مجاہد کالونی میں سیوریج نظام اور خستہ حال گلیوں کی حالت زار بہتر بنانے کیلئے چھ ماہ بعد بھی عملدرآمد نہیں ہو سکا۔۔۔
جس پر اہل علاقہ سراپا حتجاج بن کر رہ گئے ہیں،گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکاراور سیوریج نظام تباہ ہوکر رہ گیا ہے ، جہاں گٹروں کا پانی کھڑا ہے ، جن سے پیٹ اور آنتوں کی بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں ندیم، افضل، عمران ،شوکت، محمد یار و دیگر نے بتایا کہ اعلی حکام اور سیاسی نمائندوں کو کئی مرتبہ شکایات کی گئیں، مگر کوئی بھی مناسب کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی علاقہ میں صاف پینے کے پانی کی شدید قلت ہے ۔ جسکی وجہ سے شہریوں کو پانی باہر سے لینا پڑتا ہے ، اب تو لوگ ناامید ہو کر نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں انہوں نے صوبائی حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔