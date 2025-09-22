صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مجاہد کالونی میں سیوریج ،خستہ حال گلیوں کی حالت نہ سدھر سکی

  • سرگودھا
مجاہد کالونی میں سیوریج ،خستہ حال گلیوں کی حالت نہ سدھر سکی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) اہل علاقہ کی بیسیوں درخواستوں اور اعلی انتظامیہ کے دورے بے سود، گنجان آبادی مجاہد کالونی میں سیوریج نظام اور خستہ حال گلیوں کی حالت زار بہتر بنانے کیلئے چھ ماہ بعد بھی عملدرآمد نہیں ہو سکا۔۔۔

 جس پر اہل علاقہ سراپا حتجاج بن کر رہ گئے ہیں،گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکاراور سیوریج نظام تباہ ہوکر رہ گیا ہے ، جہاں گٹروں کا پانی کھڑا ہے ، جن سے پیٹ اور آنتوں کی بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں ندیم، افضل، عمران ،شوکت، محمد یار و دیگر نے بتایا کہ اعلی حکام اور سیاسی نمائندوں کو کئی مرتبہ شکایات کی گئیں، مگر کوئی بھی مناسب کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی علاقہ میں صاف پینے کے پانی کی شدید قلت ہے ۔ جسکی وجہ سے شہریوں کو پانی باہر سے لینا پڑتا ہے ، اب تو لوگ ناامید ہو کر نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں انہوں نے صوبائی حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

صنعتی مزدوروں کیلئے بڑ ے پیمانے پر فلاحی منصوبو ں کا اعلان

خستہ حال سڑکیں شہریوں کیلئے عذاب بن گئیں

آئی جی کا پولیس میں بڑی تبدیلیوں کا فیصلہ،ڈی آئی جی اور3ایس ایس پیز کو ہٹانے کی سفارش

ایم کیو ایم والوں کو وژن ٹھیک کرنے کی ضرورت،میئر

غزہ کے مسلمانوں پر مظالم پوری دنیا کیلئے لمحہ فکریہ،پیما

ٹرمپ کی بگرام ائربیس کے حوالے سے دھمکیاں قابل مذمت،اسد بھٹو

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر