صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بنجر زمینیں آباد کرنے کے زیر التواء منصوبہ پر عملدرآمد شروع

  • سرگودھا
بنجر زمینیں آباد کرنے کے زیر التواء منصوبہ پر عملدرآمد شروع

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صوبائی حکومت نے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کے ساتھ ساتھ بنجر زمینوں کو آباد کرنے کے زیر التواء منصوبہ پر عملدرآمد کیلئے بھی اقدامات کا آغاز کر دیا ہے۔۔۔

 ذرائع کے مطابق حکومت نے اس سلسلہ میں دو سال قبل خصوصی پروگرام کا اجراء کر تے ہوئے بنجر زمینوں کی تفصیلات ارسال کرنے کی ہدایت کی تھی تاکہ یہاں فشریز کے علاوہ مختلف پراجیکٹس کا آغاز کرکے نہ صرف روزگار پیدا کئے جائیں بلکہ زمینوں کو کارآمد بنا کر مختلف شعبوں کے زوال کو روکا جا سکے ، مگر اس سلسلہ میں مسلسل عدم توجہی برتی گئی ،اورزمینوں کی فیزیکل چیکنگ کا عمل آغاز میں ہی ٹھپ ہو گیا،تاہم سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے ضلعی افسران کو ہدایت جاری کی ہے کہ شجر کاری کی حالیہ حکومتی مہم کے ساتھ ساتھ بنجر زمینوں کو قابل کاشت یا دیگر استعمال کے قابل بنانے کیلئے بھی صورتحال کا جائزہ لے کر سفارشات ارسال کی جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

میپکو،سیلاب سے نقصانات کا سروے شروع،51ہزار صارفین کی بجلی بحال

سیلاب متاثرہ علاقوں میں ٹینٹس سکول قائم کرنیکا فیصلہ

حفاظتی بندوں کے شگاف فوری پُر کئے جائیں،عامر کریم خان

سیکرٹری زراعت کا ریلیف کیمپس کا دورہ، انتظامات کا جائزہ

ایم پی اے صائمہ کنول کی ڈسٹرکٹ بار آمد،منظور وڑائچ ایڈووکیٹ سے ملاقات

سیلاب متاثرین کی بحالی تک سہولتوں دینگے ، عمرانہ توقیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر