بنجر زمینیں آباد کرنے کے زیر التواء منصوبہ پر عملدرآمد شروع
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صوبائی حکومت نے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کے ساتھ ساتھ بنجر زمینوں کو آباد کرنے کے زیر التواء منصوبہ پر عملدرآمد کیلئے بھی اقدامات کا آغاز کر دیا ہے۔۔۔
ذرائع کے مطابق حکومت نے اس سلسلہ میں دو سال قبل خصوصی پروگرام کا اجراء کر تے ہوئے بنجر زمینوں کی تفصیلات ارسال کرنے کی ہدایت کی تھی تاکہ یہاں فشریز کے علاوہ مختلف پراجیکٹس کا آغاز کرکے نہ صرف روزگار پیدا کئے جائیں بلکہ زمینوں کو کارآمد بنا کر مختلف شعبوں کے زوال کو روکا جا سکے ، مگر اس سلسلہ میں مسلسل عدم توجہی برتی گئی ،اورزمینوں کی فیزیکل چیکنگ کا عمل آغاز میں ہی ٹھپ ہو گیا،تاہم سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے ضلعی افسران کو ہدایت جاری کی ہے کہ شجر کاری کی حالیہ حکومتی مہم کے ساتھ ساتھ بنجر زمینوں کو قابل کاشت یا دیگر استعمال کے قابل بنانے کیلئے بھی صورتحال کا جائزہ لے کر سفارشات ارسال کی جائیں۔