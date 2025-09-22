ضمنی الیکشن :الیکشن کمیشن نے نئے ووٹوں کا اندراج روک دیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے نئے ووٹرز کے اندراج پر پابندی ہونے کی وجہ سے نوجوان نسل کے ووٹ کا اندراج تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔۔۔
ذرائع کے مطابق الیکشن شیڈول جاری ہونے کے بعد نئے ووٹرز کا اندراج روک دیا جاتا ہے سرگودھا میانوالی سمیت بعض اضلاع میں ضمنی الیکشن کا شیڈول جاری ہوا تھا تاہم سیلاب اور بارشوں کے باعث ضمنی انتخابات ملتوی ہوچکے ہیں لیکن شیڈول مؤخر نہ ہونے کی وجہ سے ضمنی الیکشن جن اضلاع میں ہو رہے ہیں ان اضلاع میں نئے ووٹرز کا اندراج بھی رکا ہوا ہے ۔