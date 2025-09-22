صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضمنی الیکشن :الیکشن کمیشن نے نئے ووٹوں کا اندراج روک دیا

  • سرگودھا
ضمنی الیکشن :الیکشن کمیشن نے نئے ووٹوں کا اندراج روک دیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے نئے ووٹرز کے اندراج پر پابندی ہونے کی وجہ سے نوجوان نسل کے ووٹ کا اندراج تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔۔۔

 ذرائع کے مطابق الیکشن شیڈول جاری ہونے کے بعد نئے ووٹرز کا اندراج روک دیا جاتا ہے سرگودھا میانوالی سمیت بعض اضلاع میں ضمنی الیکشن کا شیڈول جاری ہوا تھا تاہم سیلاب اور بارشوں کے باعث ضمنی انتخابات ملتوی ہوچکے ہیں لیکن شیڈول مؤخر نہ ہونے کی وجہ سے ضمنی الیکشن جن اضلاع میں ہو رہے ہیں ان اضلاع میں نئے ووٹرز کا اندراج بھی رکا ہوا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

میپکو،سیلاب سے نقصانات کا سروے شروع،51ہزار صارفین کی بجلی بحال

سیلاب متاثرہ علاقوں میں ٹینٹس سکول قائم کرنیکا فیصلہ

حفاظتی بندوں کے شگاف فوری پُر کئے جائیں،عامر کریم خان

سیکرٹری زراعت کا ریلیف کیمپس کا دورہ، انتظامات کا جائزہ

ایم پی اے صائمہ کنول کی ڈسٹرکٹ بار آمد،منظور وڑائچ ایڈووکیٹ سے ملاقات

سیلاب متاثرین کی بحالی تک سہولتوں دینگے ، عمرانہ توقیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر