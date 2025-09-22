خوشاب اور جوہر آباد میں لٹکتے تار انسانی زندگیوں کیلئے خطرہ
خوشاب(نمائندہ دُنیا )فیسکو سٹاف کی مجرمانہ غفلت اور نااہلی کے باعث ضلع خوشاب کے دو بڑے شہروں خوشاب اور جوہر آباد میں بجلی کے کھمبوں سے لٹکنے والی تاریں انسانی زندگیوں کیلئے خطرہ بن گئیں۔۔۔
گنجان آباد علاقوں میں بجلی کے پوسیدہ پول اور ان کے ساتھ لٹکنے والی کے باعث کسی بھی لمحہ کو ناخوشگوار سانحہ رونما ہو سکتا ہے ، عوامی حلقوں کے مطابق فیسکو سٹاف کو اس صورتحال سے بار ہا آگاہ کرنے کے باوجود کوئی عملی کاروائی سامنے نہیں آئی ضلعی انتظامیہ اس صورت حال کا نوٹس لے اور فیسکو ملازمین کو یہ تاریں درست کرنے کا پابند بنایا جائے ۔ عوامی حلقوں کے مطابق جوہر آباد کے بعض نواحی علاقی میں بجلی پول نصب نہیں اور واپڈا کی جانب سے ڈیمانڈ نوٹس کی مد میں بھاری رقوم وصول کرنے کے باوجود مکانوں کی چھتوں سے تار گزار کر میٹر ٹو میٹر کنکشن لگایا گیا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو سنگین خطرات لاحق ہیں ، اس صورتحال کے تدارک کیلئے عملی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے ۔