ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر،بیٹا جاں بحق، باپ زخمی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)خوشاب روڈ پر لک موڑ کے قریب ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکرلگنے سے نوجوان بیٹا جاں بحق، باپ شدید زخمی ہو گیا۔۔۔
بتایاجاتا ہے کہ 18جنوبی کے رہائشی اﷲ دتہ اور اسکا بیٹا عبدالرحمان موٹرسائیکل پر سوار ہو کر شاہ پور سے واپس گھر جا رہے تھے کہ مذکورہ مقام پر ایک ڈمپر ٹرک کی زد میں آ گئے جس کے باعث 22سالہ عبدالرحمان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق جبکہ والد اﷲدتہ شدید زخمی ہو گیا،حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا،ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا، اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیم اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر اﷲ دتہ کو علاج معالجہ کیلئے ہسپتال منتقل کر دیاضروری کاروائی کے بعد عبدالرحمان کی میت ورثا ء کے حوالے کر دی مزید کاروائی جاری ہے ۔