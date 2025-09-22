صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پا ک سعود ی معا ہد ہ اہم قد م ہے ،شازیہ بانو

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) جنرل سیکرٹر پاکستان مسلم لیگ ن شعبہ خواتین شازیہ بانو نے کہا ہے کہ بلاشبہ پا ک سعود ی معا ہد ہ اسلامی بلا ک بننے کی جا نب اہم قد م ہے۔۔۔

 اس معا ہد ے سے بھارت جیسے اذ لی دشمن اور د یگر مخالفین کو مرچیں لگنا فطری سی با ت ہے سعود یہ کے وسائل اور پا کستا ن کی طاقت کے ساتھ اب کو ئی دشمن مسلم امہ پر میلی نظر نہیں ڈا ل سکے گا ،پاکستا ن اور سعود ی عر ب کے ما بین تاریخی معا ہد ہ انتہا ئی ا ہم اور دو رس نتائج کا حامل ہو گا پاکستا ن اور سعود ی عر ب برادر ملک میں دو نو ں ممالک کی دوستی عظمت کی نئی بلند یا ں چھو ئے گی۔ اسرائیل کے قطر پر حملہ کے بعد امریکا کے ما یو س کن رو یہ پر سوالا ت اٹھنا فطری سی با ت تھی ۔

 

