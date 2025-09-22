پنجاب کالج بھلوال کا شاندار رزلٹ ،ٹاپر ز کا شاندار استقبال
بھلوال(نمائندہ دنیا ) پنجاب کالج بھلوال کا شاندار رزلٹ آنے پر طلبہ و طالبات کا والہانہ استقبال کیا گیا، طلبہ نے انہیں پھولوں کی پتیاں نچھاور کرکے خوش آمدید کہا۔
پنجاب کالج بھلوال کے طلبہ و طالبات کا کامیابی کا تناسب 90 فیصد سے زائد رہاجس نے کالج کو دیگر اداروں پر نمایاں مقام دلایا،ٹاپرز کے اعزاز میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا اور انعامات بھی تقسیم کئے گئے پرنسپل پروفیسر رضوان اسلم نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ نمایاں کامیابیاں محنتی طلبہ، والدین کی قربانیوں اور اساتذہ کی انتھک کاوشوں کا نتیجہ ہیں۔