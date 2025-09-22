الیکٹرو بسیں بھیرہ پہنچ گئیں،ملک صہیب احمد بھرتھ نے افتتاح کیا
بھیرہ(نامہ نگار)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے عوام کو جدید سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے شروع کی جانے والی الیکٹرو بسیں بھیرہ پہنچ گئی ہیں، جن کا افتتاح صوبائی وزیر قانون، مواصلات و تعمیرات ملک صہیب احمد بھرتھ نے کیا۔
اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ بسیں وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر مملکت ڈاکٹر ملک مختار احمد بھرتھ کی طرف سے بھیرہ کے عوام کے لیے تحفہ ہیں۔صوبائی وزیر نے کہا کہ الیکٹرو بس سروس سے شہریوں کو آرام دہ اور معیاری سفری سہولت میسر آئے گی، ساتھ ہی ماحولیاتی آلودگی میں کمی اور ایندھن کی بچت بھی ہوگی۔ بھیرہ پریس کلب رجسٹرڈ کے ارکان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ بھیرہ روٹ کے لیے ابتدائی مرحلے میں 4 بسوں کی منظوری دی گئی ہے ، جن میں جلد اضافہ کیا جائے گا۔