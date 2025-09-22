منافع خوری،ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں دی جا ئیگی ، شیریں گل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) اسسٹنٹ کمشنر شیریں گل نے 49 ٹیل میں بطور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ مارکیٹوں کا دورہ کیا، جہاں اشیائے ضروریہ کے نرخوں اور معیار کا تفصیلی جائزہ لیا۔
انہوں نے گرانفروشوں کو سختی سے متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے کسی کو بھی ناجائز منافع خوری یا ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسی دوران 49 ٹیل میں غیر قانونی پیٹرول ڈیکانٹنگ کی اطلاع پر فوری کارروائی عمل میں لائی گئی۔ اس آپریشن کے دوران متعددغیر قانونی ایجنسیوں کو سیل کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح شہریوں کو صحت مند اور محفوظ ماحول فراہم کرنا ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ قیمتوں پر قابو پانے ، صحت کے شعبے میں بہتری لانے اور غیر قانونی کاروبار کے خلاف کریک ڈاؤن بلاامتیازجاری رہیگا۔