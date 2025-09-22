قومی مہم برائے انسداد سرویکل کینسر کے اہداف پر غور کیلئے اہم اجلاس
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی انتظامیہ سرگودہا شہری سہولت اور عوامی تحفظ کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اسی سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر سرگودہا شیریں گل نے صحت عامہ، قیمتوں کی نگرانی اور غیر قانونی کاروبار کے خلاف بھرپور اقدامات کیے۔
تفصیلات کے مطابق اے سی سرگودہا نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شہزاد گل کے ساتھ ایک اہم اجلاس کیا جس میں جاری قومی مہم برائے انسداد سرویکل کینسر (HPV ویکسینیشن) کے اہداف پر غور اور آئندہ ہفتے کی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ عوامی صحت کے تحفظ کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ویکسین کی رسائی اور کوریج کو یقینی بنایا جائے ۔