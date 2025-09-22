کمشنر نے الیکٹروبس پر پتھراؤ کرنے کی رپورٹ طلب کر لی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودھا ڈویژن ملک جہانزیب اعوان نے ایک شرپسند کی جانب سے الیکٹروبس پر پتھراؤ کرنے کے واقعہ کی رپورٹ طلب کر لی۔۔۔
بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ روز داؤد خیل سے میانوالی روٹ پر موچھ پل کے قریب بنوں روڈ پر کسی شرپسند نے چلتی بس پر پتھر مار کر اسکے شیشے توڑ دیئے اور فرار ہو گیا جس کی تلاش کے لئے پولیس مصروف تفتیش ہے ،اس حوالہ سے ڈویژنل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شہری ایسی گھٹیا قسم کی حرکات سے باز رہیں اور شرپسندوں پر نظر رکھیں یہ بسیں وزیراعلی پنجاب مریم نواز شریف کا عوام کی سہولت کیلئے بڑا تحفہ ہیں جن کی حفاظت اور دیکھ بھال پر ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے ۔