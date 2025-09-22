صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آٹے کے نرخ کنٹرول نہ ہو سکے ، میدہ بھی مہنگا

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) شہر اور گردونواح میں آٹے کے نرخ کنٹرو ل نہیں ہو سکے ، دس کلو کا تھیلا 1ہزار روپے سے 1100روپے میں دستیاب ہے ، اسی طرح آٹے کے ساتھ ساتھ میدے کی قیمت بھی روزانہ کی بنیاد پر بڑھائی جا رہی ہے۔۔۔

 دوسری جانب بیکری آئٹمز بالخصوص ڈبل روٹی کی اضافی اور من مانی قیمتوں کی وصولی بابت گائیڈ لائن پر عملدرآمد نہ ہونے کی وجہ سے مالکان میدے کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ کے بعد منافع بھی ڈبل وصول کر رہے ہیں،ڈائریکٹر جنرل انڈسٹریز اینڈ کامرس ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے ضلعی سربراہان کو ہدایت جاری کی گئی تھی کہ ڈبل روٹی سمیت بعض اشیاء جو کہ پرائس کنٹرول ایکٹ کی حدود میں آتی ہیں کی قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنے کیلئے اقدامات کئے جائیں ،جس کے بعد قیمتوں کا تعین تو کیا گیا مگر ضلعی حکومتوں کا اس حوالے سے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ،اور میدے اور چینی کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ پر بیکری آئٹمز کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئیں،جبکہ ہر بیکری نے اپنے ریٹ مقرر کر رکھے ہیں ،مالکان کا کہنا ہے کہ خام ما ل کی قیمتوں ، بجلی و گیس کے بلوں میں اضافہ کی وجہ سے ریٹ بڑھانا مجبور ہے ، ہماری دوکانداری بھی متاثر ہوتی ہے مگر کیاکریں،جبکہ صارفین نے کمشنر و ڈپٹی کمشنر ز سے ڈبل روٹی سمیت دیگر ضروری آئٹمز کے سرکاری نرخ مقرر کرکے سختی سے عملدرآمد یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے ۔ 

 

