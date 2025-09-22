سرکاری قیمتوں پر کھادوں کی دستیابی کیلئے ذخیرہ اندوزوں ، سمگلروں کیخلاف کریک ڈاؤن کی تیاریاں
سرگودھا(نعیم فیصل سے )سرگودھا سمیت ڈویژن بھر میں فصل ربیع کی بوائی شروع ہونے سے پہلے سرکاری قیمتوں پر کھادوں کی دستیابی کیلئے تمام تر پیشگی اقدامات یقینی بنانے اورذخیرہ اندوزوں و سمگلروں کے خلاف بھر پور کریک ڈاؤن کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔۔۔
جبکہ حکومت کی جانب سے اضلاع کی انتظامیہ کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ ہر ضلع میں طلب اور رسد کے مطابق ڈیلرز کے پاس کھا د کا سٹاک بھی ہونا چاہئے ،ذرائع کے مطابق ڈویژن کے چاروں اضلاع میں فصل ربیع کیلئے 65سے 70ہزار میٹرک ٹن کھاد کی ضرورت ہو گی اوراس وقت 40ہزار میٹرک ٹن کے قریب کھاد کے سٹاک موجود ہیں ،جو کہ آئندہ فصل ربیع سیزن کی کاشت کیلئے ناکافی ہیں ،تاہم اس حوالے سے ڈیلرز کے کمپنیوں کے پاس زیر التواء آڈرز کی جلد ترسیل کیلئے اقدامات کئے جا رے ہیں جبکہ فصل ربیع کیلئے کسانوں کو ضرورت کے مطابق کھاد پیشگی خریدنے کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے ،اس حوالے سے چیف سیکرٹری پنجاب کی جانب سے کھادوں کی مقررہ قیمت پر کسانوں کو فراہمی کویقینی بنانے کیلئے پرائس مجسٹریٹس کو روزانہ کی بنیاد پر ڈیلروں کی دکانوں کو چیک کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ،دوسری جانب محکمہ زراعت حکام کے مطابق کھاد کی طلب اور رسد کے ساتھ ساتھ اس کی فروخت کے حوالے سے لگ بھگ تمام امور کمپیوٹرائزڈ کئے جا رہے ہیں چاروں اضلاع کے لگ بھگ ساڑھے 6سو سے زائد رجسٹرڈ ڈیلرز کا ڈیٹا ای لاگ ان کے ذریعے مانیٹر کیا جا رہا ہے ،جن میں سے تقریباًتین سو ڈیلرز اے سٹاک سسٹم استعمال کر رہے ہیں ، حکومتی ہدایت کے مطابق چیک اینڈ بیلنس کیلئے مشترکہ ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں جو کہ اکتوبر کے آغاز سے فعال کر دی جائیں گی ۔