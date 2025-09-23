ٹریفک حادثات میں2 خواتین سمیت 4افراد شدید زخمی
خوشاب(نمائندہ دُنیا)جوہرآباد اور نواحی علاقوں میں گزشتہ 24گھنٹوں میں ٹریفک کے حادثات میں2 خواتین سمیت 4افراد شدید زخمی ہو گئے۔۔۔
پہلا حادثہ کٹھہ سگھرال میں ہوا جہاں سڑک کی خرابی کے باعث جمپ لگنے سے موٹر سائیکل الٹ گیا، حادثے میں 45سالہ روزینہ بی بی اور 54سالہ محمد اعظم شدید زخمی ہو گیا ، مٹھہ ٹوانہ میں تیز رفتار موٹر سائیکل کی ٹکر سے راہگیر خاتون 60سالہ خدیجہ بی بی اور تیز رفتار موٹر سائیکل و رکشے کے تصادم میں 15سالہ لڑکا جواد زخمی ہوا، زخمیوں کو ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے ۔