صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک حادثات میں2 خواتین سمیت 4افراد شدید زخمی

  • سرگودھا
ٹریفک حادثات میں2 خواتین سمیت 4افراد شدید زخمی

خوشاب(نمائندہ دُنیا)جوہرآباد اور نواحی علاقوں میں گزشتہ 24گھنٹوں میں ٹریفک کے حادثات میں2 خواتین سمیت 4افراد شدید زخمی ہو گئے۔۔۔

 پہلا حادثہ کٹھہ سگھرال میں ہوا جہاں سڑک کی خرابی کے باعث جمپ لگنے سے موٹر سائیکل الٹ گیا، حادثے میں 45سالہ روزینہ بی بی اور 54سالہ محمد اعظم شدید زخمی ہو گیا ، مٹھہ ٹوانہ میں تیز رفتار موٹر سائیکل کی ٹکر سے راہگیر خاتون 60سالہ خدیجہ بی بی اور تیز رفتار موٹر سائیکل و رکشے کے تصادم میں 15سالہ لڑکا جواد زخمی ہوا، زخمیوں کو ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

عدالت نے نیب کو تحقیقات سے کبھی نہیں روکا ،ہائیکورٹ

کمشنر کا مختلف علاقوں کا دورہ،صفائی کا جائزہ

احتجاجی اساتذہ کی ریڈزون میں داخلے کی کوشش ناکام

لوکل گورنمنٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کا قیام ،عبوری کمیٹی منتخب

ڈاکوؤں سے 20پولیس مقابلے ،ایک ہلاک،زخمیوں سمیت 30ملزمان گرفتار

غیرقانونی کرنسی ایکسچینج کا ملزم گرفتار،21ہزار ڈالر برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس