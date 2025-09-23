صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروش گرفتار، 1260 گرام چرس برآمد، مقدمہ درج

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار )تھانہ موسیٰ خیل پولیس کی بڑی کاروائی، منشیات فروش گرفتار، 1260 گرام چرس برآمد، مقدمہ درج،ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے۔۔۔

 تھانہ موسیٰ خیل نے مخبر کی اطلاع پر ریڈ کرکے امیر محمد ولد شیر محمد سکنہ پکی شاہ مردان سے 1260 گرام چرس برآمد کی۔ملزم کو گرفتار کرکے تھانہ موسیٰ خیل میں مقدمہ درج کر لیا۔ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل نے اس کاروائی پر پوری ٹیم کو شاباش دی ہے ۔

 

