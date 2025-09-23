کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی پر ایک شہری گرفتار،مقدمہ درج
میانوالی (نامہ نگار )تھانہ موسیٰ خیل پولیس نے کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی پر کرایہ دار کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا،ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر۔۔۔
عارضی رہائش گاہوں اور کرایہ داری ایکٹ کی خلاف کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تھانہ موسیٰ خیل نے ضلع مہمند کے رہائشی شاہد علی کو غفور کے کمرہ میں عارضی رہائش رکھنے پر تھانہ یا پولیس خدمت مرکز میں اندراج نہ کرانے اور کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر کرایہ دار پر مقدمہ درج کرلیا گیا۔کے گرفتار کر لیا ہے ۔