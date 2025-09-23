ناجائزا سلحہ برآمد ہونے پر 3 ملزم گرفتار،مقدمہ درج
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)تھانہ چاپری پولیس نے 3 ملزم گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا،ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے۔۔۔
پولیس نے دوران چیکنگ انور سجاد سے پسٹل 30 بور برآمد کیا۔ جس کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کر سکا۔ تھانہ بانگی خیل نے دوران چیکنگ انعام اللہ اور محمد بلال سے 2 عدد پسٹل 30 بور برآمد کیے ۔ جن کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کر سکے ۔ الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں ۔