بھیرہ پولیس نے چور گرفتار کر لیا، دو موٹر سائیکل برآمد
بھیرہ (نامہ نگار)ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد صہیب اشرف کی خصوصی ہدایت پر بھیرہ پولیس نے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث گروہ کے خلاف اہم کارروائی کرتے ہوئے۔۔۔
ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔گرفتار ملزم رسول کے قبضے سے دو چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد کر لیے گئے ہیں، جنہیں مختلف علاقوں سے چوری کیا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد موٹر سائیکل اصل مالکان کے حوالے کر دیے جائیں گے ۔پولیس نے مزید بتایا کہ ملزم سے تفتیش جاری ہے اور اس کے دیگر ساتھیوں کا بھی سراغ لگایا جا رہا ہے ۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ مشکوک سرگرمیوں کی فوری اطلاع پولیس کو دیں تاکہ جرائم پیشہ عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے ۔