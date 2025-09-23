صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھیرہ پولیس نے چور گرفتار کر لیا، دو موٹر سائیکل برآمد

  • سرگودھا
بھیرہ پولیس نے چور گرفتار کر لیا، دو موٹر سائیکل برآمد

بھیرہ (نامہ نگار)ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد صہیب اشرف کی خصوصی ہدایت پر بھیرہ پولیس نے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث گروہ کے خلاف اہم کارروائی کرتے ہوئے۔۔۔

 ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔گرفتار ملزم رسول کے قبضے سے دو چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد کر لیے گئے ہیں، جنہیں مختلف علاقوں سے چوری کیا گیا تھا۔  پولیس کا کہنا ہے کہ قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد موٹر سائیکل اصل مالکان کے حوالے کر دیے جائیں گے ۔پولیس نے مزید بتایا کہ ملزم سے تفتیش جاری ہے اور اس کے دیگر ساتھیوں کا بھی سراغ لگایا جا رہا ہے ۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ مشکوک سرگرمیوں کی فوری اطلاع پولیس کو دیں تاکہ جرائم پیشہ عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہر کی 11 اہم شاہراہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار

پاک واٹر اینڈ انرجی ایکسپو کا افتتاح ، عالمی مصنوعات کی نمائش

گورنرکی متاثرین کوسامان تقسیم کرنیکی تقریب میں شرکت

لوکل گورنمنٹ بورڈ کمپلیکس کی تزئین و آرائش مکمل،افتتاح

کینسر کے مریضوں کیلئے کوابلیشن ٹیکنالوجی کے استعمال پراجلاس

مختلف ترقیاتی سکیموں کیلئے 96 ارب کے فنڈ منظور

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس