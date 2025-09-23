صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امیر جماعت اسلامی ضلع میانوالی کا تحصیل پپلاں کا دورہ،اجلاس میں شرکت،تیمار داری ،اظہار تعزیت

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)امیر جماعت اسلامی ضلع میانوالی کا تحصیل پپلاں کا دورہ،سرکل پپلاں کے اجلاس میں شرکت،بیمار ارکان کی تیمارداری اور ہرنولی میں مولانا اشفاق کی صاحبزادی کی وفات پر تعزیت۔۔۔

 تفصیلات کے مطابق امیر جماعت اسلامی ضلع میانوالی حافظ جاوید اقبال ساجد نے گذشتہ روز تحصیل پپلاں کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں جماعت اسلامی پپلاں سرکل کے اجتماع ارکان میں شرکت کی اور عوامی کمیٹیوں کے قیام کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ضلع بھر میں 70 عوامی کمیٹیوں کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے ،مزید کمیٹیاں بھی قائم کی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہر یونین کونسل میں کم از کم 6 عوامی کمیٹیاں قائم کریں ۔

 

