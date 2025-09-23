پولیس موبائل خدمت مرکز 27ستمبر تک مختلف دیہی علاقوں میں اپنی خدمات انجام دیگا،ترجمان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ترجمان ضلعی پولیس اظہر حیات نے بتایا کہ ڈی پی او سرگودھا محمد صہیب اشرف کی ہدایت پر پولیس موبائل خدمت مرکز 27ستمبر تک مختلف دیہی علاقوں میں اپنی خدمات انجام دیگا۔۔۔
جس کے تحت آج منگل کے روز 23جنوبی بھاگٹانوالہ، بدھ کو 85شمالی، جمعرات کو ماڑ ی لک ، جمعہ کو جھال چکیاں چوک اور ہفتہ کے روز لاری اڈا کے مقام پر پولیس موبائل خدمت مرکز کے تحت وہیکل کلیئرنس سرٹیفکیٹ، رپورٹ گمشدگی دستاویزات، کریکٹر سرٹیفکیٹ، جنرل پولیس ویریفیکشن، جرم کی اطلاع، ایف آئی آر کی کاپی، خواتین پر تشدد کے متعلق قانونی رہنمائی، اندراج کرایہ داران، اندراج گھریلو ملازم، ڈرائیونگ پرمٹ کی سہولیات میسر ہونگی ۔جس سے شہری زیادہ سے زیاد ہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں ۔