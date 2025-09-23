صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرائیویٹ ٹرینوں میں 65 سال سے زائد عمر کے افراد اور صحافیوں کے لیے رعایتی کوٹہ ختم

  • سرگودھا
پرائیویٹ ٹرینوں میں 65 سال سے زائد عمر کے افراد اور صحافیوں کے لیے رعایتی کوٹہ ختم

بھلوال ( نمائندہ دنیا )ذرائع کے مطابق محکمہ ریلوے نے پرائیویٹ شعبے میں چلنے والی ٹرینوں میں 65 سال سے زائد عمر کے مسافروں، صحافیوں اور ریلوے ملازمین کے لیے رعایتی کوٹہ ختم کر دیا ہے۔

 نئی پالیسی کے مطابق اب تمام مسافروں کو مکمل کرایہ ادا کر کے سفر کرنا ہوگا۔محکمہ ریلوے کے افسران نے اس اہم تبدیلی پر تاحال کوئی باضابطہ موقف اختیار نہیں کیا، تاہم پرائیویٹ سیکٹر کی تمام ٹرینوں پر یہ پالیسی لاگو ہو چکی ہے ۔اس فیصلے پر شہریوں، صحافیوں اور ریلوے ملازمین نے شدید احتجاج کیا ہے اور وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی سے مطالبہ کیا ہے کہ بزرگ شہریوں، صحافیوں اور ریلوے سٹاف کے لیے رعایتی کوٹہ فوری طور پر بحال کیا جائے ۔عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ اس سہولت کا خاتمہ معاشی مشکلات میں گھرے افراد کے لیے مزید پریشانی کا باعث بنے گا۔

 

