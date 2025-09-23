پی پی 82خوشاب میں جے یوآئی رہنما اور بیٹے کیخلاف امانت میں خیانت کا مقدمہ درج
خوشاب(نمائندہ دُنیا )حلقہ پی پی 82خوشاب میں جے یوآئی کے سابق ٹکٹ ہولڈر حاجی ساجد منظور اور انکے بیٹے توصیف ساجد کیخلاف امانت میں خیانت کے الزام میں مقدمہ درج ہو گیا۔۔۔
تاہم وہ بیرون ملک ہونے کے باعث گرفتار نہ ہو سکے باپ بیٹے کیخلاف یہ مقدمہ تھانہ سبزی منڈی میں اسلام آباد کے تاجر طاہر منیر کی مدعیت میں درج کیا گیا۔،طاہر منیر نے حاجی ساجد منظور اور اس کے بیٹے کے پاس3کروڑ 85لاکھ25ہزار494 روپے کی رقم بطور ا مانت رکھوائی تھی، ان سے جب رقم کی واپسی کا تقاضا کیا گیا تو انہوں نے انہیں رقم کے بدلے چینی فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی اور بعد ازاں وعدہ سے انحراف کرتے ہوئے نہ رقم واپس کی اور نہ ہی چینی مہیا کی۔