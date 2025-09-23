صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک سعودیہ معاہدہ ،ہنود ویہود کے عزائم خاک میں مل گئے ،میاں بلال طارق

  • سرگودھا
پاک سعودیہ معاہدہ ،ہنود ویہود کے عزائم خاک میں مل گئے ،میاں بلال طارق

خوشاب(نمائندہ دُنیا )مرکزی جمیعت اہلحدیث پنجاب کے نائب ناظم اور ضلع خوشاب کی ہر دلعزیز مذہبی و سماجی شخصیت میاں بلال طارق نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور سعودی عرب کی مشترکہ دفاعی حکمت عملی در اصل برادر اسلامی ملک قطر پرہونیوالے اسرائیلی حملے کیخلاف دو مسلم ممالک کا پہلا رد عمل ہے۔۔۔

 اب اسرائیل کو فلسطین اور یمن سمیت کسی بھی مسلمان ملک پر لشکر کشی سے قبل بہت کچھ سوچنا پڑے گا ، میڈیا سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین ہونیوالے دفاعی معاہدہ نے ہنود و یہود کے مسلم کشی کے عزائم خا ک میں ملا دیئے ہیں یہ معاہدہ نہ صرف دونوں ممالک کی طویل المدتی دوستی اور تعاون کا مظہر ہے بلکہ موجودہ عالمی اور علاقائی حالات کے تناظر میں ہونیوالی ایک غیر معمولی سفارتی پیش رفت بھی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چلڈرن ہسپتال : سکیورٹی گارڈ بچوں کے بلڈ ٹیسٹ کرتا رہا، ویڈیو منظر عام پر آگئی

کم از کم اجرت کے نوٹیفکیشن پر عمل درآمد کیلئے مہم شروع

سیکرٹری زراعت کا جلالپور پیروالہ میں ریلیف کیمپس کا دورہ

صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کا تحصیل بھوآنہ کا دورہ

انجمن تاجران فیصل آباد کے وفد کی رانا ثنا اللہ سے ملاقات

سیرتِ طیبہ پر عمل ہی دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز :مقررین

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس