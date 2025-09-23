پاک سعودیہ معاہدہ ،ہنود ویہود کے عزائم خاک میں مل گئے ،میاں بلال طارق
خوشاب(نمائندہ دُنیا )مرکزی جمیعت اہلحدیث پنجاب کے نائب ناظم اور ضلع خوشاب کی ہر دلعزیز مذہبی و سماجی شخصیت میاں بلال طارق نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور سعودی عرب کی مشترکہ دفاعی حکمت عملی در اصل برادر اسلامی ملک قطر پرہونیوالے اسرائیلی حملے کیخلاف دو مسلم ممالک کا پہلا رد عمل ہے۔۔۔
اب اسرائیل کو فلسطین اور یمن سمیت کسی بھی مسلمان ملک پر لشکر کشی سے قبل بہت کچھ سوچنا پڑے گا ، میڈیا سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین ہونیوالے دفاعی معاہدہ نے ہنود و یہود کے مسلم کشی کے عزائم خا ک میں ملا دیئے ہیں یہ معاہدہ نہ صرف دونوں ممالک کی طویل المدتی دوستی اور تعاون کا مظہر ہے بلکہ موجودہ عالمی اور علاقائی حالات کے تناظر میں ہونیوالی ایک غیر معمولی سفارتی پیش رفت بھی ہے ۔