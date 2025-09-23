صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محلہ سول ہسپتال اور محلہ نقشبندی میں ناکارہ اور بوسیدہ سیوریج سسٹم اہل علاقہ کیلئے وبال جان

  • سرگودھا
کندیاں(نمائندہ دنیا )کندیاں محلہ سول ہسپتال اور محلہ نقشبندی میں ناکارہ اور بوسیدہ سیوریج سسٹم اہلیان محلہ کے لیے درد سر بن گیا۔۔۔

حلقہ کے منتخب ممبران اسمبلی اور انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواھی کی وجہ سے محلہ سول اسپتال اور محلہ نقشبندی میں ناکارہ سیوریج سسٹم اھل محلہ جات کے لیے درد سر بن گیا جس کی وجہ سے سیوریج کا گندا پانی گٹروں سے اوور فلو ھو کر گلیوں میں جمع ھو جاتاہے گلیوں میں سے گذرنے کاراستہ بھی نہیں ہوتا اہل محلہ نے میڈیا کو بتایا کہ گلیوں میں سیوریج سسٹم کی تمام تر لائنیں بوسیدہ ہو چکی ہیںجس کی وجہ سے سیوریج کا گندا پانی گٹروں سے ھر وقت باہر گلیوں میں نکلتا رہتا ھے میونسپل کمیٹی کندیاں کا عملہ صفائی خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہے ۔

 

