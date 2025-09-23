صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ انہار کی غفلت ،تھل کینال میں جناح بیراج پر شگاف

  • سرگودھا
میانوالی (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)محکمہ انہار جناح بیراج ہیڈ ورکس کالاباغ سب ڈویژن دائودخیل کی غفلت و لاپرواہی سے تھل کینال میں جناح بیراج کے مقام پر بہت بڑا شگاف پڑ گیا ہے ، شگاف سے میانوالی ، بنوں روڈ پانی میں بہہ گئی۔۔۔

 نہر کاپانی دوبارہ دریائے سندھ میں چلا گیا جبکہ جناح بیراج ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ، تفصیل کے مطابق جناح بیراج کے مقام سے نکلنے والی تھل کینال جوکہ میانوالی ، لیہ ، خوشاب ، بھکر اور مظفر گڑھ کے علاقوں کو سیراب کرتی ہے اور اس میں 7ہزار کیوسک پانی چھوڑا جاتا ہے اس نہر میں جناح بیراج کے چند فرلانگ کے فاصلے پر صبح 9بجے کے بعد اچانک شگاف پڑ گیا جس کیوجہ سے میانوالی ، بنوں ہا ئی وے پانی میں بہہ گئی باوثوق ذرائع کے مطابق محکمہ انہار جناح بیراج ہیڈ ورکس کالاباغ سب ڈویژن دائودخیل کے افسران کی نااہلی و غفلت کی وجہ سے یہ شگاف پڑا ہے ، تھل کینال کے شگاف کو پرکرنے اور میانوالی ، بنوں روڈ کی بحالی میں تین ، چار دن لگ سکتے ہیں اور میانوالی ، بنوں روڈ ہرقسم کی ٹریفک کے لیے کام مکمل ہونے تک بند رہیگا۔

 

