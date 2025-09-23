ملک محمد نواز اعوان کے والد کے انتقال پر پولیس افسروں،سیاسی اور سماجی شخصیات کا اظہار افسوس
سلانوالی(نمائندہ دنیا )سی سی ڈی سرکل تحصیل سلانوالی کے انچارج مالک انچارج ملک محمد نواز اعوان کے والد حاجی محمد خان اعوان کی وفات پر پولیس افسران سیاسی سماجی مذہبی اور صحافی حلقوں کی جانب سے اظہار افسوس۔۔۔
اور مرحوم کے درجات کی بلندی اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا افسوس کرنے والوں میں ڈسٹرکٹ آفیسر سی سی ڈی نصراللہ خان نیازی ایس پی سرگودھا ملک اختر حسین جوئیہ ڈی ایس پی کرائم برانچ سرگودھا ملک جہانگیر جوئیہ ڈی ایس پی سی سی ڈی سرکل خوشاب چوہدری احمد سجاد چیمہ ،پیر جی محمد افضل الحسینی سیاسی رہنماؤں ،عامر سلطان چیمہ ،عمر حیات لک دیگرکے نام شامل ہیں۔