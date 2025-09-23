صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الیکٹرک بس کا روٹ ماڑی انڈس ریلوے پل تک بڑھانے کا مطالبہ

  • سرگودھا
کالاباغ (نمائندہ دنیا ) اہلیان کالاباغ ، یوسی ماڑی انڈس اور یوسی پکی شاہ مردان نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیکٹرک بس کا روٹ دائودخیل سے بڑھا کر ماڑی انڈس ریلوے پل تک کیا جائے۔۔۔

 تفصیلات کے مطابق عوامی سماجی حلقوں نے کہا ہے کہ میانوالی کے عوام کے لئے حکومت پنجاب کا الیکٹرک بس منصوبہ بہت احسن اقدام ہے اور یہ سواری انتہائی سستی بھی تاہم الیکٹرک بس کا روٹ ماڑی انڈس ریلوے پل تک نہ ہونے کی وجہ سے اس منصوبہ کی افادیت داؤ پر لگ گئی ہے کیونکہ کالاباغ ، ماڑی انڈس اور پکی شاہ مردان کے عوام اس عظیم منصوبہ سے محروم ہیں۔

 

 

 

