کلورکوٹ کے 128کسانوں کے نام ٹریکٹر سکیم میں قرعہ اندازی میں منتخب

  • سرگودھا
کلورکوٹ (نامہ نگار )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کسان دوست پالیسیوں کے تحت صوبہ بھر میں زرعی ترقی اور کسانوں کی خوشحالی کے لیے اقدامات جاری ہیں۔

 انہی پالیسیوں کے تسلسل میں  گرین ٹریکٹر پروگرام  کے تحت جدید ٹریکٹرز کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے ۔تفصیل کے مطابق وزیراعلیٰ نے صوبے بھر کے کسانوں کے لیے 9 ہزار 500 جدید ٹریکٹرز کی فراہمی یقینی بنائی ہے ۔ حکومت پنجاب کی جانب سے ہر ٹریکٹر پر 10 لاکھ روپے تک سبسڈی دی جا رہی ہے ۔ تحصیل کلورکوٹ میں بھی اس پروگرام کو زبردست پذیرائی ملی۔ 32 سو کسانوں نے ٹریکٹر کے حصول کے لیے درخواستیں جمع کرائیں، جن میں سے شفاف اور ڈیجیٹل قرعہ اندازی کے ذریعے 128 خوش نصیب کسانوں کے نام نکالے گئے ۔ 

 

