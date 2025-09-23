پانچویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس کل مرکزی عید گاہ واٹر سپلائی سلانوالی میں ہوگی سرگودھا 23 ستمبر ، 2025

× سرگودھا

سلانوالی(نمائندہ دنیا ) سلانوالی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیرِ اہتمام پانچویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس مورخہ 25 ستمبر بروز جمعرات کو بعد نمازِ عشاء مرکزی عید گاہ واٹر سپلائی سلانوالی ضلع سرگودھا میں شایانِ شان طریقہ سے منعقد ہوگی۔۔۔

کانفرنس میں تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے ممتاز علماء کرام خطاب کریں گے جن میں سابق امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق ، معروف خطیب مولانا محمد رفیق جامی،ختم نبوت کے عالمی مرکزی مبلغ مولانا محمد اسماعیل شجاع آبادی ،معروف خطیب مولانا محمد یحیی عباسی، امیر جمعیت علماء اسلام مظفرگڑھ، مسلک بریلوی کے ترجمان مولانا ڈاکٹر محمد آصف قادری ،مولانا نور محمد ہزاروی ،مولانا مفتی سید عبدالقدوس ترمذی مولانا محمد طاہر مسعود مولانا محمد شاہد مسعود مولانا عثمان بیگ فاروقی فیصل آباد خطاب فرمائیں گے ۔