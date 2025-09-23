طوفانی بارشوں،سیلاب سے تباہ سڑکوں کی بحالی نہ ہوسکی
خوشاب(نمائندہ دُنیا )ضلع خوشاب میں طوفانی بارشوں اور پہاڑی ندی نالوں کی طغیانی کے باعث تباہ ہونیوا لی سڑکات کی بحالی کیلئے محکمہ ہائی وے کی جانب سے ابھی تک کوئی موثر کاروائی سامنے نہیں آئی ، وادی سون مہاڑ کے علاقوں میں سڑکات کی ٹو ٹ پھوٹ کے باعث عوام کو آمدو رفت میں شدید دشواریوں کا سامنا ہے۔۔۔
عوامی حلقوں کے مطابق یہ رابطہ سڑکیں پہلے ہی زبوں حالی شکار تھیں رہی سہی کسر پہاڑی ندی نالوں میں آنیوالی طغیانی اور طوفانی بارشوں نے پور ی کر دی ، چاہیے تو یہ تھا کہ سیلابی ریلہ گزرتے ہی محکمہ ہائی وے ان سڑکات کی بحالی پر توجہ دیتا لیکن ابھی تک اس ضمن میں کوئی عملی تحرک نہیں کی گیا جس کی وجہ علاقہ کے مکینوں سفری دشواریوں کا سامناہے ، انہوں نے ضلعی انتظامیہ سے استدعا کی محکمہ ہائی کو ہنگامی بنیادوں پر متاثرہ سڑکات کی تعمیر و مرمت اور بحالی کا پابند بنایا جائے ۔