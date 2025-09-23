صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افسر شاہی کا پروٹوکول ملک کی تباہی کا بڑا سبب ہے :مہر محمد شفیق

  • سرگودھا
بھلوال ( نمائندہ دنیا )جماعت اسلامی کے رہنما مہر محمد شفیق نے کہا ہے کہ پاکستان کی موجودہ بگڑتی ہوئی صورتحال کی بڑی وجہ افسران کا غیر ضروری پروٹوکول ہے ، جو عوام اور اداروں کے درمیان خلیج پیدا کر رہا ہے۔

انہوں نے کہا کہ بیوروکریسی اب صرف ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں بیٹھ کر زمینی حقائق سے ہٹ کر پالیسیاں بناتی ہے ، جس کے باعث ملک معاشی بدحالی اور قرضوں کی دلدل میں دھنستا جا رہا ہے ۔مہر شفیق نے کہا کہ عوام بھوک، افلاس اور بے روزگاری کا شکار ہیں، اور اگر فوری طور پر اصلاحات نہ کی گئیں تو حالات مزید سنگین ہو سکتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ حالیہ سیلاب سے جنوبی پنجاب اور سندھ کے کئی علاقے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ جہاں لوگ بنیادی سہولتوں سے بھی محروم ہیں۔ ایسے وقت میں حکمرانوں اور افسران کو چاہیے کہ وہ اپنی عیاشیاں کم کر کے عوام کو ریلیف فراہم کریں۔ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر ہم نے عوامی مشکلات کو نہ سمجھا تو قدرت ہمیں ہمارے اعمال کا حساب دے گی۔ وقت ہے کہ ہم اپنا قبلہ درست کریں۔

 

